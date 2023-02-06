دوليه

بدا مدرب ليفربول يورغن كلوب، محبطا من أداء فريقه في الخسارة أمام وولفرهامبتون 0-2 أول من امس، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي. وتلقى ليفربول هدفين في أول 12 دقيقة، ومنذ ذلك الحين، عانى الفريق لترك بصمة له على أحداث اللقاء، لا سيما من الناحية الهجومية. وقال كلوب في تصريحات نقلتها بي بي سي: «من الواضح أنها كانت بداية مروعة. لا يمكن أبدا أن نستقبل هدفين من هذا القبيل، لكن حدث ذلك وتخلفنا 0-2 بسبب خطأين». وتابع: «كان يجب أن ندافع بشكل أفضل. كنا سلبيين في تلك الفترة، لا أستطيع تفسير ذلك. ليس هناك أي عذر». وأضاف: «لقد تأخرنا 0-2، الجماهير موجودة لكن اللعب يبقى مفتوحا وحصلنا على بعض السيطرة. ثم لمدة 45 دقيقة لعبنا مباراة جيدة خارج الديار دون تسجيل أي أهداف. هذا يلخص الأمر إلى حد كبير».

وتابع: «غياب التركيز في أول 15 دقيقة، مرة أخرى، لا أستطيع أن أشرح ذلك. هذا أمر بحاجة إلى التغيير». وأردف: «أقف هنا مرة أخرى وبشأن أول ربع ساعة من المباراة ليس لدي أي تفسير، أنا آسف في النهاية. خسرنا 0-3، لقد عبروا خط المنتصف لأول مرة في الشوط الثاني حين سجلوا (الثالث)، لكن صحيح عندما تبدأ بهذه الطريقة لا تستحق أي شيء في مباراة بالدوري الممتاز».

