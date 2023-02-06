روما صعد إلى الثالث

دوليه

استعاد نادي روما نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه إمبولي بثنائية نظيفة أول من امس ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، بكّر رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتسجيل عن طريق البرازيلي روجر إيبانيس (2)، قبل أن يضاعف الإنكليزي تامي أبراهام النتيجة في الدقيقة السادسة. وكان روما مُني بخسارة أمام نابولي المتصدّر 1-2 في المرحلة الماضية. وعاد روما إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن جاره لاتسيو الرابع الذي يحلّ ضيفاً على فيرونا اليوم. أما إمبولي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً، فبقي في المركز العاشر مع 26 نقطة. وألحق ليتشي الخسارة الثانية توالياً بكريمونيزي في الدوري والثالثة عشرة هذا الموسم، عندما فاز عليه 2-0. وجاءت خسارة كريمونيزي الذي يتذيّل الترتيب بثماني نقاط، بعد انتصارين مفاجئين حققهما في مسابقة الكأس بإقصائه روما وقبله نابولي الذي يواجهه في المرحلة المقبلة. أما ليتشي، فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر. من جهته فشل أتالانتا في الارتقاء للمركز الثاني مؤقتاً بعد أن خسر أمام مستضيفه ساسولو بهدف نظيف سجله أرماند لوريونت في الدقيقة 55. وتجمد رصيد أتالانتا عند 38 نقطة في المركز السادس فيما رفع ساسولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.