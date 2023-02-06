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دوليه

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أتلتيكو تعادل مع خيتافي


حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة أتليتيكو مدريد وضيفه خيتافي أول من امس في المرحلة العشرين من منافسات الدوري الإسباني. وبادر الأرجنتيني آنخل كوريا بافتتاح التسجيل للروخيبلانكوس (60). إلاّ أنّ الفريق الضيف تمكّن من معادلة الكفّة عبر التركي إنيس أونال (83 من ركلة جزاء). ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بينما بات في جعبة خيتافي 18 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة. وضمن ذات المرحلة فاجأ إلتشي ضيفه فياريال بتغلّبه عليه بثلاثة أهداف لواحد. وحقق سلتا فيغو فوزاً مثيرًا على مستضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف لثلاثة. وآلت مواجهة إسبانيول وضيفه أوساسونا إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.


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