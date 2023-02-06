الزمالك يلتقي فاركو

دوليه

يحل الزمالك ضيفا على فاركو على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم ضمن الجولة الـ 17 للدوري الممتاز المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما يحتل فاركو المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.ويخوض الزمالك مواجهة فاركو وسط العديد من الأزمات التي تحاصره وعلى رأسها عدم قيد صفقاته الجديدة ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمد شبانة بجانب رحيل لاعبه إمام عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي.وزادت الأزمات في ظل الجدل حول مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد إقالته من تدريب الفريق ثم ظهوره في المران بعد إعلان إدارة الزمالك عن عودته للفريق مجددا.

