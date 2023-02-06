تفوق كويتي في «الهجن الدولية»

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تصدرت الهجن الكويتية منافسات اليوم الأول من بطولة الكويت الدولية السنوية الـ 21 بعد احتلالها المركز الأول في شوطين من أصل 4 أشواط رئيسية أول من أمس، وتشمل البطولة اقامة 98 شوطا وتستمر ستة ايام على مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مشاركة واسعة لملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية والاجنبية بإقامة 23 شوطا منها 19 بالفترة الصباحية وأربعة أشواط رئيسية جرت في الفترة المسائية وخصصت للهجن الحقايق ذات الأعمار الصغيرة (الابكار والقعدان) لمسافة 4 كيلو مترات.

وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز الذلول مرعبة لمالكها مطلق الهاجري من الكويت بالمركز الأول كما فاز الذلول القرهود لمالكه جويعد العجمي ايضا من الكويت بالشوط الثاني فيما أحرزت الذلول لباء لمالكها حمد البريدي من قطر المركز الأول في الشوط الثالث بينما آل الشوط الرابع للسعودية بعد فوز الذلول مبلش لصاحبه عامر المري بالمرتبة الاولى. وأعرب المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم في كلمة بافتتاح البطولة عن تشرفه بافتتاح هذا الملتقى التراثي الكبير الذي يحظى برعاية أميرية سامية ويشهد مشاركة خليجية وعربية ودولية كبيرة.وأكد اليتيم حرص الهيئة على دعم الاتحادات والاندية الرياضية لاستضافة البطولات الكبيرة منوها بالتنظيم المميز للنادي الكويتي لسباقات الهجن للبطولة ما أظهر السباقات بصورة بهية وسط حضور كبير لمحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.من جانبه ثمن رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس في تصريح للصحافيين عقب ختام منافسات اليوم الاول دعم القيادة السياسية للبلاد اللامحدود لهذه الرياضة التراثية والتي تجسدت بإقامة هذا التجمع التراثي الكبير للمرة 21 بتاريخ النادي وتجمع الاشقاء والاصدقاء من 19 دولة عربية واجنبية من محبي رياضة سباقات الهجن.

وأضاف الدواس أن سباقات الأول من أمس ظهرت بمستوى عال بفضل مشاركة ملاك الهجن بأفضل وأميز هجنهم فضلا عن تخصيص جوائز قيمة للملاك الفائزين في السباقات وهي عبارة 75 سيارة وجوائز نقدية وعينية مجزية مهنئا ملاك الهجن الفائزين بسباقات اليوم الأول.

