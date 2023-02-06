«سبارتن» تنطلق 11 فبراير

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أعلن الأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع د. متعب الضميخي عن إطلاق بطولة سبارتن في 11 فبراير الحالي في ستاد جابر الأحمد الدولي، مشيراً إلى أن دور الاتحاد إيجاد فرص للرياضيين سواء المواطنين او المقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات للوصول إلى مجتمع صحي خال من أمراض العصر.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد أول من أمس في مقر الهيئة العامة للرياضة وحضره كل من الضميخي ورئيس لجنة الأنشطة عبد العزيز المجيبل ورئيس قسم الأنشطة والفعاليات الرياضية في الهيئة مشاري المطيري والرئيس التنفيذي لسبارتن ريان يعقوب آغا.

وأفاد الضميخي انه تم فتح المجال أمام جميع القطاعات للمشاركة في هذه الفعالية سواء القطاعات العسكرية أو المدنية والقطاع الخاص، إضافة إلى جميع شرائح وفئات المجتمع، متمنياً تحقيق الأهداف المرجوة تماشياً مع السياسة العامة للاتحاد وهي إيجاد مجتمع رياضي بعيداً عن الرياضات التنافسية.

ولفت إلى ان الاتحاد لديه العديد من الأنشطة التي سيقيمها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها لجنة التوعية الصحية في الاتحاد من خلال التواصل مع الناس وتثقيفهم صحياً وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية ووزارة الصحة.

من جهته قال المجيبل إن سباق سبارتن سيستقطب جميع الأعمار وجميع شرائح وفئات المجتمع، مضيفا: «من يرغب بالمشاركة بهذه البطولة عليه المبادرة والتسجيل من خلال زيارة البايو في موقع الاتحاد على الانستغرام ksfafk».

ولفت المجيبل إلى أن رياضة سبارتن التي تقوم على التحدي والتحمل وتخطي الحواجز تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي . وذكر أن هناك مسابقة خاصة بالأطفال من عمر 4 إلى 14 عاماً ومن عمر 15 سنة وما فوق في نفس يوم البطولة وذلك بهدف إفساح المجال أمام الأطفال للمشاركة لتنمية روح الإصرار والتحدي لديهم.

ولفت إلى ان الهدف من البطولة الوصول إلى 2000 مشارك، مبيناً ان المشاركين من داخل الكويت ومن خارجها وستكون المسابقة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً تقريباً. من جهته قال مشاري المطيري :»يسعدنا ان نعلن عن إقامة بطولة سبارتن التي ينظمها اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة ، والتي تأتي من ضمن الأنشطة التي ينفذها القطاع ضمن توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومدير عام الهيئة لدعم الطاقات الشبابية».

من جانبه قال ريان آغا: «نتقدم بالشكر للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع لاستضافتنا لإقامة بطولة سبارتن على ارض الكويت»، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة من الكويتيين في بطولات سبارتن بالخارج. وأضاف ان سباق سبارتن في الكويت سيكون لمسافة 5 كيلومتر و20 عقبة، وسيقام لثلاث فئات هي سباق النخبة للرجال والسيدات وستكون الجائزة 2500 دينار نقداً مقسمة بينهم، وسباق لكلية الشرطة والداخلية والمطافي وغيرها من العسكريين وسيكون لهم جائزة 2000 دينار مقسمة بينهم، والثالثة هي الفئة المفتوحة وكل شخص يتخطى سيحصل على ميدالية وتيشيرت.»

