«الدولية العاشرة لجمال الخيل» اختتمت منافساتها

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات البطولة الدولية العاشرة لجمال الخيل العربية وهي الأولى ضمن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي موسم 2023 الذي سيتواصل لاحقا بإقامة البطولة الدولية للخيل العربية المصرية.وشهدت البطولة التي أقيمت في ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي مشاركة 298 جوادا من داخل الكويت وخارجها.وأسفرت نتائج المنافسات التي شملت ست فئات عن فوز المهرة «إل لا ليندا» للمربي مبارك الخشاب بالمركز الأول في مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة فما أقل في حين أحرز المهر «أ ج سيفان» للمربي محمد الصحاف بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى 3 سنوات) فازت المهرة «ظبية الصبا» للمربي يوسف الكندري بالمركز الأول بينما أحرز الجواد «عز الخشاب» للمربي مبارك الخشاب بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).وتوجت الفرسة «ماي هوز ذات غيرل» للمربي الخشاب أيضا بلقب الأجمل في فئة الأفراس (أربع سنوات فأكثر) بينما فاز الجواد «اجا جستفاير» للمربي محمد العنزي في مسابقة أجمل فحل (أربع سنوات فأكثر). وقال مدير البطولة عبدالله البريهي في تصريح للصحفيين عقب الاختتام إن هذه البطولة الكبيرة شهدت مشاركة مميزة للمرابط الكويتية والخليجية والعربية واتسمت الجياد المشاركة بمستوى جمالي عال.وأضاف البريهي أن اللجنة المنظمة برئاسة المدير العام لمركز الجواد العربي الشيخة سارة الصباح وفرت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التجمع التراثي الكبير، مشيدا بدور مربي وملاك الخيل المشاركين بالبطولة بمشاركتهم بأفضل جيادهم «ما رفع من مستوى البطولة».ويتواصل المهرجان بإقامة البطولة الدولية للخيل العربية المصرية التي تشهد بدورها مشاركة 211 جوادا وتنطلق في 16 الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أيام.

