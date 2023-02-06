الشنفا أميناً للصندوق في «التنسيقية الآسيوية»

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زكت الجمعية العمومية للاتحادات الخليجية مرشح الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثامر الشنفا اميناً للصندوق في اللجنة التنسيقية الآسيوية خلال الاجتماع الذي عُقد صباح امس في دبي بحضور امين عام الاتحاد الآسيوي ، اللبناني هاكوب خاجريان . وانتخبت الجمعية العمومية القطري محمد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري رئيساً للجنة بعد حصوله على اربع اصوات مقابل ثلاثة لمرشح الاتحاد البحريني محمد العجمي كما حصل العماني ربيع الزهري على منصب نائب الرئيس بالتزكية وجاء القطري سعدون الكواري اميناً للسر بالتزكية.

وزكت ايضاً الجمعية العمومية مرشح الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد السعودي ايضاً د. غسان طاشكندي للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة بعد تنازل مرشح الاتحاد الاماراتي ناصر الفردان قبل الانتخابات عند اعلان اسماء الحضور .

يذكر ان اللجنة التنسيقية الآسيوية ستمثل الاتحاد الآسيوي في الاشراف على جميع بطولات الخليج وجميع الامور الخاصة باللعبة في منطقة الخليج العربي باعتبار ان بطولات الخليج معترف بها من الاتحاد الآسيوي وهي مؤهلة للنهائيات القارية.

