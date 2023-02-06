فوز الدوسري وكرم في «الزوارق السريعة»

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اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الكويت للزوارق السريعة موسم (2022-2023) التي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري إذ تنافس المتسابقون على اللقب في ثلاث فئات.وأسفرت نتائج تلك الجولة عن تتويج المتسابق بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي بلقب بطل الموسم في فئة (P.CLASS) فيما أحرز كل من المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة لقب بطل الموسم لفئتي (N.CLASS) و(B.CLASS). وتوج بالمركز الأول في هذه الجولة بفئة (P.CLASS للزوارق من 19 إلى 25 قدما المتسابق بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي في حين حصد المتسابق حمد الشراح ومساعده حمد السليم على المركز الثاني وحل المتسابق أحمد الفصام ومساعده ناصر الفصام في المركز الثالث.وفي فئة (B.CLASS للزوارق من 21 إلى 27 قدما أحرز المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة المركز الأول فيما جاء المتسابق شريدة الشريدة ومساعده حمد السعيد بالمركز الثاني وحل المتسابق خالد الجناعي ومساعده عيسى الخلفان بالمركز الثالث.أما في فئة (N.CLASS للزوارق من 27 إلى 32 قدما فقد حل المتسابق محمد جمعة ومساعده سالم الهاجري بالمركز الأول فيما جاء المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة بالمركز الثاني وأخيرا المتسابق محمد الشطي ومساعدة محمد العيادة بالمركز الثالث.وقال رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد عضو مجلس إدارة النادي البحري علي الشمالي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن البطولة التي أقيمت على شاطئ المارينا تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر شهدت منافسة قوية بين مختلف الفئات في جميع جولاتها.وثمن الشمالي الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة لتنظيم هذا الحدث ووزارة الإعلام لتغطية فعالياته مشيدا بدور الجهات الراعية.

