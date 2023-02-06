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فضية للخرافي في «هنغاريا للجمباز الإيقاعي»


حققت لاعبة المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي نبيلة الخرافي المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة غراسيا الدولية التي تقام حالياً في العاصمة الهنغارية بودابست. وجاء فوز الخرافي (مواليد 2013) بهذه الميدالية بعد منافسة قوية مع 22 لاعبة من دول متقدمة باللعبة مثل هنغاريا، النمسا، سلوفاكيا، المانيا، بلجيكا، وتركيا. ويمثل المنتخب الكويتي الذي تقوده المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك، 6 لاعبات في هذه البطولة هن نور الرزيحان وليان بهبهاني وتاليا بهبهاني وراية القصار وفوزية العبدالكريم إلى جانب نبيلة الخرافي التي نافست أول من أمس في الفئة «B».


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