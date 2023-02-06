العوضي بطل «قفز الحواجز»

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نال فارس نادي المسايل ومنتخب فروسية قفز الحواجز عبدالله العوضي لقب بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز «فئة ثلاث نجوم» التي اختتمت أول من أمس على مضمار مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان ، وبلغت مجموع جوائزها 56 الف دينار، فيما جاء الفارس الألماني بيورن كويرتز ثانيا وعبدالله الروضان ثالثًا. وتوج رئيس اتحاد الفروسية مسعود حيات ورئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء الرومي الفائزين بالمراكز الأولى بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، والأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية.

