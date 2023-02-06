«الفتاة» بطل «كرة الصالات»

محلية

توج فريق «الفتاة» بطلا لدوري URC لكرة الصالات للسيدات للمرة الثانية تواليا، بعد تغلبه على التضامن 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على صالة نادي الكويت، وأحرز المركز الثالث الكويت بعد تغلبه على فريق فتيات العيون 4-3 في مواجهة تحديد المركز. وحصلت نجمة نادي الفتاة مريم نور على جائزة أفضل لاعبة محلية للموسم الرياضية 2022-2023، فيما ذهبت جائزة أفضل حارسة مرمى إلى لورا إبراهيم (التضامن)، وحصدت ناتاليا كارولينا (الفتاة) لقب أفضل لاعبه محترفة، فيما نالت عيناء تيسير (الكويت) جائزة أفضل لاعبه اجنبية، وحصلت دانة العنزي (فتيات العيون) على جائزة أفضل لاعبة صاعدة، وذهب لقب هدافة الدوري للاعبة نادي التضامن ايسابيل دي سوزا، وأفضل إداري إلى نور المنصور، فيما نال مدرب الفتاة محمد الكندري لقب أفضل مدرب في الدوري، وذهبت جائزة اللعب النظيف إلى فريق فتيات العيون.

من جانبه، أكد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، حرص الهيئة على دعم جميع الرياضيين في مختلف الألعاب، ومن بينها الرياضة النسائية، وقال: «شهدت الرياضة النسائية تقدما ملحوظا في العديد من الألعاب في السنوات الأربع الأخيرة، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، وذلك يرجع إلى دعم اللجنة الأولمبية الكويتية، وكذلك اتحاد الكرة فيما يتعلق بالكرة النسائية، والجهود المميزة لفاطمة حيات»، مشيدا بحسن التنظيم، والمستوى الفني للمباراة النهائية. وذكر بشار عبدالله أن الهيئة العامة للرياضة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعميم التجربة الناجحة لكرة القدم النسائية للصالات على العديد من الألعاب، وكذلك زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري URC للمواسم المقبلة. من جهتها، أبدت عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات سعادتها بالمستوى الفني العام للدوري، وقالت: «فخورون باستمرار المسابقة للموسم الخامس تواليا، وقد شهدنا التطور الفني الكبير لكرة القدم النسائية للصالات في نهائي الدوري بين فريقي الفتاة والتضامن، والحضور الجماهير الكبير يدلل على انتشار اللعبة في الأوساط الرياضية». وأشارت فاطمة حيات إلى أن مسابقة الكأس ستنطلق الأسبوع المقبل، مضيفة «نتطلع إلى دعم أكبر من قبل الهيئة العامة للرياضة للمسابقات النسائية في الأندية الشاملة التي لديها ألعاب نسائية كالتضامن، ونادي الكويت، ونادي القرين، والساحل، ونأمل مشاركة عدد أكبر من الأندية في الموسم المقبل، وهذا يتطلب دعما للأندية والاتحادات على حد سواء، والرياضة النسائية بخير لكننا نحتاج إلى وقفة جادة ودعم أكبر من «الهيئة».

