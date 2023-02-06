محلية

تقام اليوم «الإثنين» مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد بين نادي العربي ونادي السالمية على ستاد جابر الدولي... هذا «المسج» هو اعلان لحفز الجماهير بالتواجد في الستاد والاحتفال بأعياد الكويت والتي اتمنى ان تكون هيئة الرياضة مشاركة في تنظيمها مع اتحاد الكرة الكويتي «المعين»... فليس من الطبيعي ان نأتي لمشاهدة المباراة بسبب وجود هدايا وسيارات وموبايلات فكل مباريات الكؤوس لا تعتمد على الجوائز لحضور الجماهير للملعب وانما يجب ان يكون الحافز هو دعم الرياضة الكويتية والكرة المسكينة التي بدأت تحيا من جديد بفضل الاندية الرياضية التي تهتم باللعبة بدعم فرقها باللاعبين المميزين على مستوى الكويت (محليين او اجانب) وكم اتمنى ان يكون الدخول بالمجان وتجهيز فقرات ترفيهية للحضور والذي اتوقع ان يملأ الملعب من وقت مبكر خصوصاً العوائل التي يعطي حضورها حساً ترفيهياً اضافياً للمدرجات. اما المستوى الفني للمباراة فهو بيد الجهازين الفني واللاعبين وطبعاً بوجود حكم «وطني» مميز. فالعربي بدأ يستعيد مستواه الفني ويمكنه الآن ان يستمر في تحقيق النتائج المميزة ولكن مدرب الفريق يحتاج الى مساعد «وطني» لكي يقرأ المباراة معه ولا يرتكب نفس اخطاء لعبه مع نادي الكويت في الاسبوع الماضي. والسالمية فهو فريق متذبذب المستوى ولكن مدربه «الجنرال» يستطيع ان يديرهم اذا ما اراد اللاعبون الفوز بالمباراة فلديه عناصر مميزة من لاعبي المنتخب الاول ويمكنهم ان يقدموا مستوى في هذه المباراة... فأهلا براعي المباراة سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح وضيوف الكويت في احتفالات فبراير: عيد الاستقلال وعيد التحرير.... والله من وراء القصد....

