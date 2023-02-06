الكويت والعربي في «اليد»

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يأمل الكويت الوصيف في مواصلة مطاردة القادسية المتصدر عندما يخوض اختبارا صعبا أمام العربي الرابع في 05:00 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة اخرى تجمع الصليبخات مع القرين في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية الذي التقى اليرموك في وقت متأخر مساء أمس، ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الكويت حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية. ويريد الأبيض الذي سقط مرة واحدة أمام غريمه الأصفر لغاية الآن في البطولة أن يواصل انتصاراته ويتقدم خطوة جديدة في طريق المحافظة على لقبه الذي يبدو شاقاً هذا الموسم بوجود الأصفر الساعي هو الآخر إلى معانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة. ويخوض الأبيض لقاء اليوم بعد انتصاره في الجولة الماضية على الصليبخات 38-31 في اولى مباريات الفريق في القسم الثاني، فيما يلعب العربي (10 نقاط) بعد تعادله مع كاظمة في المباراة الماضية 26-26 وهو يطمح اليوم إلى تحقيق نتيجة ايجابية تقربه أكثر من فرق المقدمة. وفي المباراة الثانية تبدو حظوظ الصليبخات السادس بـ 8 نقاط أكبر من القرين الأخير بنقطتين نظرا لمستوى الطرفين في البطولة لغاية الآن.