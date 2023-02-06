كأس ولي العهد بين العربي والسالمية

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يتفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه التي تجمع العربي مع السالمية في الساعة 06:00 مساءً على ستاد جابر الدولي.

ويبحث الأخضر عن لقبه التاسع لمعادلة رقم القادسية والكويت، في حين يتطلع السماوي الغائب عن المنصات منذ عام 2015 إلى لقبه الثالث في المسابقة الغالية.

وبصفته حامل اللقب، تجنب العربي خوض الدور التمهدي البطولة هذه النسخة، وبدأ مسيرته بالفوز على الفحيحيل 2-1 في ربع النهائي، ثم هزم غريمه التقليدي القادسية بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

في المقابل، بدأ السالمية المسابقة بمواجهة قوية تغلب فيها على الكويت 3-2، ثم اجتاز برقان بنتيجة 8-1 في ربع النهائي، قبل أن يتخطى الساحل بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة العربي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز والقادم من تعادل مع الكويت المتصدر 1-1، والذي بلغ كذلك الدور نصف النهائي لكأس الأمير، إلا أن المباريات النهائية لا تخضع للمقاييس، خصوصاً أن السالمية تفوق على العربي مرتين في آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين مقابل تعادلين، في حين يعود آخر فوز للأخضر إلى نصف نهائي النسخة الماضية من كأس ولي العهد بنتيجة 2-0، مكملاً طريقه إلى اللقب بالفوز على الكويت بركلات الترجيح.

ويدخل العربي اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء غياب النجم بندر السلامة الغائب منذ فترة لإصابته بالرباط الصليبي وعبدالعزيز البشر، وتبقى مهمة المدرب البوسني روسيمير سفيكو في اختيار التشكيلة الأمثل لدخول المباراة وسط الانقادات التي وجهت له على التشكيلة التي خاض فيها مباراة الكويت، وتبديلاته في الشوط الثاني.

واشتكى المدرب من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، واضطراره إلى إجراء التغييرات في التشكيلة لإراحة اللاعبين، لكن بالتأكيد سيحافظ على «العمود الفقري» للأخضر كالحارس سليمان عبدالغفور والمدافع الجزائري طارق بوعبطة وزميله حسن حمدان وسلطان العنزي والليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي.

في المقابل، يعتمد السالمية على حنكة مدربه المخضرم محمد إبراهيم الذي يعرف جيداً كيفية التعامل مع هذه المباريات، رغم أن الفريق قادم من تعادل مخيب مع الساحل متذيل الترتيب في الدوري الممتاز.

واستعاد السالمية لاعبيه المصابين الذين غابوا عن مواجهة الساحل وهو يملك أسماء مميزة في كل المراكز كالبرازيلي اليكس ليما والغامبي سانغ بير ميندي، والعاجي جمعة سعيد بالإضافة إلى المحليين حمد القلاف ومبارك الفنيني ومهدي دشتي وعذبس شهاب وعبدالهادي خميس.

