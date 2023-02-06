سفيكو: نعاني من الإرهاق

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أكد البوسني روسيمير سفيكو مدرب العربي أنه سيقوم ببعض التغييرات على التشكيلة التي ستواجه السالمية اليوم في نهائي كأس ولي العهد. وأضاف سفيكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أمس أن ضغط المباريات والإرهاق الذي أصاب اللاعبين بعد خوض 8 مباريات خلال شهر واحد يجبره على إجراء التغييرات على التشكيلة في كل مباراة يلعبها.

وشدد المدرب البوسني على صعوبة المباراة النهائية، مؤكداً ثقته بلاعبيه وقدرتهم على حسم المباراة مثلما اعتادوا دائماً في المناسبات الكبيرة. ودعا سفيكو جماهير الأخضر إلى مساندة الفريق في هذه المباراة المهمة، مقدراً الدور الكبير للجماهير في نجاح الفريق.

من جانبه، قال نجم العربي، الليبي السنوسي الهادي إن اللاعبين في أتم الاستعداد للمباراة النهائية وتركيزهم جميعاً ينصب على المحافظة على اللقب الغالي. وأكد السنوسي أن فوز الفريق هو الأهم بغض النظر عن مستوى كل لاعب على حدة، رداً على سؤال حول تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مشدداً على أهمية الحضور الجماهيري في مباراة لأن جمهور الأخضر هو سر النجاح.

