إبراهيم: الحظوظ متساوية

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قال مدرب السالمية محمد إبراهيم إن الحظوظ متساوية في المباراة النهائية لكأس ولي العهد اليوم، مؤكداً أن فريقه يسعى إلى التتويج باللقب لإكمال مسيرته الناجحة في البطولة.

وأضاف إبراهيم في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق كبير بحجم العربي، خصوصاً أن الفريقين متساويان تقريباً على مستوى اللاعبين إلى جانب العمل الإداري والفني الذي مكنهما من بلوغ المباراة النهائية. وأشاد بدعم إدارة النادي للفريق وتوفيرها الأجواء المناسبة للاعبين ورفع الروح المعنوية لديهم، مشيراً إلى أن صفوف السماوي مكتملة ولا يعاني من أي غيابات. ولفت إلى أن مثل هذه المباريات تتطلب تحضيراً خاصاً على الجانب البدني لإنها قد تمتد إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، متمنياً أن يتمكن فريقه من التتويج باللقب لتعويض خسارة نهائي كأس الأمير الموسم الماضي. بدوره، قال لاعب السالمية فهد مرزوق أن الجميع فائز في مباراة اليوم بمصافحة سمو ولي العهد، مؤكداً جاهزية فريقه للمباراة ومعربا عن أمله في التتويج باللقب الغالي.

