فاضل: الجميع يتحمل خسارة الأصفر

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قال مدير فريق كرة القدم في نادي القادسية حسين فاضل إن الجميع يتحمل خسارة الأصفر أمام كاظمة 1-2 أول من أمس ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز. وأوضح فاضل في تصريح إعلامي بعد المباراة أن اللاعبين والجهازين الفني والإداري يتحملون تلك الخسارة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس الإدارة لم يقصر خلال فترة الانتقالات الشتوية وتعاقد مع 4 محترفين جدد.

وتوجه فاضل بالاعتذار إلى جماهير القادسية التي كانت تنتظر الأفضل في هذه المباراة، قائلاً إن اللاعبين لم يبدأوا البداية المطلوبة الأمر الذي منح كاظمة الأفضلية للتقدم في النتيجة بهدفين، مبيناً أن الأصفر كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني بعد التبديلات التي أجراها المدرب لكن الفريق لم يوفق في تسجيل الأهداف بعد أن قلص الفارق.

وتابع: «علينا تلافي الأخطاء ومعالجتها في الفترة المقبلة، لكن يجب أن نضع بالاعتبار أن الفريق في حاجة إلى المزيد من التجانس، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت تغيير 4 محترفين بالإضافة إلى عودة اللاعب عزيز نصاري من التضامن»، مشدداً على أن الأصفر قادر على استعادة مستواه في المستقبل القريب.

وتقدم البرتقالي بهدفي شبيب الخالدي (20) والإسباني جاي ديمبلي في الدقيقتين (50)، قبل أن يقلص الوافد الجديد الأردني محمود مرضي الفارق في الدقيقة 79، ليرفع كاظمة رصيده إلى 19 نقطة متقاسماً المركز الثاني معغ العربي، في تجمد رصيد الأصفر عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

وشهدت الجولة أول من أمس انتصارا كبيرا للفحيحيل على النصر بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت طرد لاعبي العنابي خالد شامان وناصر فالح منذ الشوط الأول.

وسجل للفحيحيل فواز الرشيدي (27)، ويعقوب الطراروة (56، 58)، وجوستافو (83)، في حين سجل هدف النصر الوحيد البرازيلي سانتوس (83). ورفع الفحيحيل رصيده إلى النقطة 15 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد النصرعند 14 نقطة في المركز الثامن.

