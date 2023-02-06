شلتوت: الكويت ومصر تلاحم ومحبة

وطن النهار

اقام ملتقى المصريين بدولة الكويت كرنفال الاحتفال بالأعياد الوطنية تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

وقدم السفير المصري لدى البلاد اسامة شلتوت التهنئة والتبريكات للقيادة السياسية ولشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، متمنياً للكويت مزيداً من الازدهار والتقدم والرخاء.

وقال شلتوت إن هذه المناسبة تأتي لتظهر مدى التلاحم والاخوة بين الشعبين. وفي ذات السياق اوضح مؤسس ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية إخوانهم من دولة الكويت الاحتفالات الوطنية انما يأتي من روح المحبة والاخوة لكل افراد الجالية الذين ولد منهم الكثير على ارض الكويت فكان الميلاد والنشأة في وطنه الثاني الكويت وأيضا من عاش طويلا على تلك الأرض الطيبة عاش مع اخوته من شعب الكويت افراحهم وسعادتهم.

