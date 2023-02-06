loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ملتقى المصريين احتفى بالأعياد الوطنية

شلتوت: الكويت ومصر تلاحم ومحبة

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 06 فبراير 2023

اقام ملتقى المصريين بدولة الكويت كرنفال الاحتفال بالأعياد الوطنية تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
وقدم السفير المصري لدى البلاد اسامة شلتوت التهنئة والتبريكات للقيادة السياسية ولشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، متمنياً للكويت مزيداً من الازدهار والتقدم والرخاء.
وقال شلتوت إن هذه المناسبة تأتي لتظهر مدى التلاحم والاخوة بين الشعبين. وفي ذات السياق اوضح مؤسس ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية إخوانهم من دولة الكويت الاحتفالات الوطنية انما يأتي من روح المحبة والاخوة لكل افراد الجالية الذين ولد منهم الكثير على ارض الكويت فكان الميلاد والنشأة في وطنه الثاني الكويت وأيضا من عاش طويلا على تلك الأرض الطيبة عاش مع اخوته من شعب الكويت افراحهم وسعادتهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة