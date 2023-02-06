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وطن النهار

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وزير الخارجية استقبل نظيره السعودي


استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أخاه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أرض مطار الكويت الدولي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
وقد كان في استقبال سموه أيضا نائب وزير الخارجية السفير منصور عياد العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم غصاب الزمانان ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير حمد راشد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
كما كان في الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وأركان سفارة المملكة العربية السعودية.


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