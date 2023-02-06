البغلي: إحلال العنصر الوطني في الجمعيات التعاونية

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، أن سياسة التكويت وإحلال العنصر الوطني أحد أهم خطط الوزارة ببرنامج عمل الحكومة من خلال مبادرة تطوير العمل التعاوني. وقالت البغلي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي مع لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل: إن القراراتت التي صدرت عقب الاجتماع مع اللجنة الخاصة بتكويت الوظائف القيادية والاشرافية والادارية في الجمعيات التعاونية تتوافق مع توجه الوزارة الحالي، لافتة الى أنه سيتم تعديل بنود أخرى لتتوافق مع قرارات هذه اللجنة.

