الكويت افتتحت مشاريع طبية وتنموية في «مأرب» اليمنية

وطن النهار

دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أول من أمس (السبت) مركز «المرحومة فاطمة حدادة» الصحي ومركز «يعقوب الغانم» للأيتام ومخيماً طبياً في محافظة مأرب اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وقال المدير العام للجمعية رئيس وفدها الزائر لليمن عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا) إن الجمعية دشنت مشروع مركز المرحومة فاطمة حسين حدادة الصحي ومشروع مركز يعقوب جاسم شاهين الغانم للأيتام والمخيم الطبي في مستشفى (كري) العام بمحافظة مأرب. وأضاف أن مركز المرحومة فاطمة حدادة الصحي في محافظة مأرب بني على مساحة 230 متراً مربعاً وسيستفيد منه نحو خمسة آلاف شخص سنوياً وبطاقة استيعابية 12 سريراً و10 غرف تشمل أقساماً طبية مجهزة كالطوارئ والصيدلية والمختبر وعيادة النساء وغرف الولادة والانتظار. وأوضح أن مركز يعقوب الغانم للأيتام بني بمساحة 700 متر مربع وتم تجهيزه بقاعة متعددة الأغراض ومعمل حاسوب ومعمل الكوافير والتدبير المنزلي والخياطة وسيستفيد منه 600 يتيم. وأشار إلى أن الجمعية افتتحت السبت المخيم الطبي الجراحي في مستشفى كري العام في محافظة مأرب والذي سيجري 100 عملية جراحية مكفولة في المسالك البولية والكلى وتركيب الدعامات.

وأعرب العون عن خالص شكره وتقديره للداعمين الكويتيين الذين يجسدون بإسهاماتهم وتبرعاتهم أرقى معاني الأخوة والإنسانية مع أشقائهم اليمنيين ويشاطرونهم معاناتهم بالسعي لتخفيفها بأقصى ما يقدرون عليه من إمكانات، لافتا إلى أنه لمس تقديراً وحباً للكويت في قلوب كل من التقاهم من اليمنيين. وثمن العون جهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على تعاونها وتسهيلاتها المقدمة للمشاريع التي تنفذها الشريك المحلي للجمعية مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

