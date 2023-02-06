الكويت والسعودية: تفعيل فرص الشراكة

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان امس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، كما حمله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ونظيره السعودي بحثا العلاقات الأخوية الراسخة والروابط المتجذرة التي تربط الكويت بالمملكة العربية السعودية.

وتم استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في جميع المجالات وضمان التنفيذ الفعال لفرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبشرية والأمنية وفي القطاعات الحيوية والمهمة التي تربط البلدين والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن قيادتي البلدين وتحقيقا لما تصبو إليها من تقدم وازدهار للشعبين.