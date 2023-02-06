رئيس الوزراء: بناء منظومة أمنية متكاملة

الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.

وأعرب سموه عقب تمرين «تعاون 1» الذي اقيم امس في ميدان الأديرع بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة القوات العسكرية والأمنية ولجنة الدفاع المدني «الهيئات المدنية والحكومية» عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة في التمرين، مشيدا بالأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التمرين.

وعبّر سموه عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيح طلال الخالد على الجهود المبذولة لاخراج هذا التمرين بصورة مميزة ولجميع الوزارات والجهات المشاركة في التخطيط والتدريب والتحضير من أجل تنفيذ التمرين وتحقيق الأهداف المنشودة منه، داعيا المولى القدير أن يوفق ابناءنا العسكريين والمدنيين في مهمتهم الأسمى وهي خدمة وطنهم وحماية أمنه واستقراره.

وألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس كلمة قال فيها إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة.

وقد شملت فعاليات التمرين تطبيق الأساليب الحديثة في التخطيط المتعلق بالتكامل الأمني والعسكري واسناده من الأجهزة المدنية تحت مظلة لجنة الدفاع المدني إضافة إلى استراتيجيات مكافحة العمليات الإرهابية ومختلف الحالات الأمنية الطارئة وسبل مواجهتها والسيطرة عليها بما يسهم في رفع مستوى جاهزية الفرق الميدانية والتعاون فيما بينها.