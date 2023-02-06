الملا: إنهاء خدمات غير الكويتيين في العقود النفطية وهيئة البيئة

الأولى

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، أن نسبة الكويتيين العاملين في وزارة النفط بلغت 100 بالمئة، فيما أوضح أن نسبتهم على سلم الدرجات في مؤسسة البترول الكويتية بلغت 99.9% وبلغت في الهيئة العامة للبيئة 98%. وبيّن الملا في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بانهاء خدمات 72 غير كويتي من شاغلي العقود بمرتب مقطوع وعقود العمل الخاصة، فيما بلغ عدد الوافدين الذين أنهيت خدماتهم في الهيئة العامة للبيئة 20 موظفاً. وأكد أنه لا استثناءات في تطبيق قرار تكويت الوظائف في وزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للبيئة.