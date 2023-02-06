رفض الموازنة.. تهديد ووعيد!

الأولى

تلوح في الأفق السياسي بوادر أزمة جديدة بين السلطتين قد تكون أول اختبار حقيقي يواجه الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، اذ علمت النهار ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد ترفض الميزانية المالية الجديدة لما فيها من عجز يصل الى 5 مليارات دينار ما سيتسبب في أزمة كبيرة قد تنهي العلاقة بين السلطتين.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن أعضاء لجنة الميزانيات في حيرة من أمرهم فهم يتخوفون من رفض الميزانية لما للرفض من تأثير على المشاريع المهمة التي تهم الوطن والمواطنين، وفي الوقت نفسه لا يستطيعون تمريرها نظرا لما عليها من الملاحظات والتجاوزات.

وأضافت: إن اللجنة بدأت في مناقشة الميزانيات حيث بحثت تقديرات أبواب الإيرادات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، وستتضح الرؤية تدريجيا في الأسابيع القادمة بشأن القرار الذي سيتضمنه تقرير اللجنة.

من جانب آخر وفيما يعقد مجلس الأمة جلسة عادية غدا سيتم رفعها لعدم حضور الحكومة المستقيلة، وجه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة ظاهرة الغش الدراسي وسط توقعات بعدم حضور الحكومة.

من جهة اخرى تمت إحالة الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني إلى التقاعد رسميا وتكليف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب أميناً عاماً بديلا له.