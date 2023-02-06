تأجيل قضية شراء الأصوات في «الثانية» إلى 30 أبريل

وطن النهار

قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية شراء الاصوات في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 المتهم بها مرشح سابق «س، ح» و5 متهمين اخرين، الى جلسة 30 أبريل للاطلاع، كما قررت رفع منع السفر عن المواطنين المتهمين في القضية. يذكر أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة ومداهمة المنزل، وتم إلقاء القبض على القائمين على إدارة عملية الشراء والعثور داخل المنزل على مبالغ مالية معدة للتسليم، وتمت إحالة جميع الأطراف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

