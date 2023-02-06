الفجام لقياديي التطبيقي: اعملوا كفريق واحد

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، استعدادات جميع القطاعات وإدارة الهيئة لبداية الفصل الدراسي الثاني. وقال الفجام في تصريح للصحافيين خلال حفل استقبال أقامته إدارة العلاقات العامة بـ «التطبيقي» بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، وتعيين نواب للمدير العام: أهنئ الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على عودة الفصل الدراسي الثاني، وبإذن الله يكون مليئاً بالإنجازات والتقدم. وتوجه الفجام برسالة إلى ابنائي وبناتي الطلاب والطالبات فهم عماد المجتمع ونهضته، مشيرا إلى ان الهيئة لا تألو جهداً لتهيئة كل السبل لنجاح الطلبة وتفوقهم. وبارك الفجام إلى نوابه الجدد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د. مشعل المنصوري والمهندس جلال الطبطبائي نائب المدير العام لقطاع التدريب بمناسبة نيلهما الثقة السامية وصدور مراسيم تعيينهما، مؤكداً بأنهم سيعملون كفريق واحد لرافعة الهيئة وتقدمها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه توجه نائب المدير للشؤون الإدارية والمالية د. مشعل المنصوري بالشكر أيضاً إلى القيادة السياسية على اختياره نائب المدير، وأضاف: اليوم ومع بداية الفصل الدراسي الثاني نبارك للطلبة والأساتذة ببداية الدراسة.

وأكد جهوزية واستعدادات إدارات الهيئة بجميع قطاعاتها المختلفة لخدمة الطلبة والأساتذة وتقديم المساعدات لهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني. بدوره تقدم نائب مدير العام لقطاع التدريب المهندس جلال الطبطبائي بالشكر إلى ثقة القيادة السياسية لنا، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونعمل عل تطوير. وقال الطبطبائي: إنه جار العمل على تشكيل لجان لتسكين 7 مديرين لمعاهد التدريبي، بالإضافة إلى مساعدينهم، وأيضاً رؤساء الأقسام العلمية خلال الفترة المقبلة.

