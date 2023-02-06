الجامعة استقبلت 42 ألف طالب

وطن النهار

استقبلت جامعة الكويت أمس الأحد نحو 42 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين بالدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2023/2022). وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور عبدالله الهاجري في تصريح صحافي إن عدد الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني يقارب 2700 طالب وطالبة بمختلف الكليات.وذكر الهاجري أن الجامعة هيأت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي ووفرت البيئة الدراسية المناسبة لهم من خلال توفير جميع الخدمات وتجهيز القاعات الدراسية لاستقبالهم.