فيصل المقصيد.. 8 أعوام من العطاء والتطوير

وطن النهار

الشخصيات الفعالة التي حققت الانجازات وتركت البصمات الواضحة، تستحق الوقفات وتسليط الضوء على أعمالها والعطاءات والانجازات التي سطرتها سواء في مجال ميدان عملها أو ما أضافت إلى المجتمع حيثما تواجدت، لاسيما الفرد التي عشق مجال عمله، وأعطى فأرضى، وصنع فأبدع، وأيقن أن التربية والتعليم جناحان يسموان بالإنسان حتى يصل لمصاف النجوم التي إقتبس نورها حتى يضعه في أروقة مجاله.

فيصل عبدالله المقصيد الرجل المناسب في المكان المناسب دائما، الذي شغل منصب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية منذ عام 2015 حتى مطلع العام هذا، وسبق أن كلف بمنصب وكيل الوزارة بالانابة وأدار دفته بحنكة الربان الكويتي وصبره، ما أحدث نقلة نوعية في قطاع التنمية التربوية والأنشطة خلال فترة عمله من 31 مايو 2015 وحتى 26 يناير 2023.

المقصيد بوعيه وخبرته أيقن أن الاستثمار الحقيقي والفعال يكمن في ري بذرة الاخلاق والعمل على الجانب التربوي بالتوازي مع الجانب التعليمي حتى اصبح هو عنوان البرامج السباقة والمبادرات الفعالة، خطف الابصار في مواقف عديدة ترك فيها علامات فارقة وبصمات واضحة بدءاً من المشروع الوطني التربوي الرياضي «عيالنا أملنا» بموسميه الاول والثاني الذي تعاونت فيه التربية مع الهيئة العامة للرياضة مروراً بمشروع «ملاعبنا» بالتعاون أيضاً مع الهيئة العامة للشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع اتحاد الجمعيات التعاونية، بالإضافة الى ذلك تعزيز مفهوم الوسطية بتنشيط مبادرات الوثيقة الوطنية برعاية مركز تعزيز الوسطية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وتفعيل مشاريع القيم الايجابية المستوحاة من الشريعة الاسلامية.

وحرص المقصيد، على شغل اوقات فراغ الطالب طوال اوقات اليوم بما يعود عليه بالفائدة والمتعة، لذا أقدم على تطوير العمل بالأندية المدرسية المسائية واستحداث الاندية التخصصية كنادي المنتظرات ونادي الاوركسترا للموسيقى وانشاء النادي التطوعي، كما عمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنفيذ المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومن عمق حرصه اطلق مشروع «مثمر» الوطني الهادف لغرس القيم من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات الدورية للمدارس.

حوى الوكيل السابق الميدان التربوي بشقيه من معطٍ ومتلقٍ، فعقد برامج تدريبية ( العاب تمثيلية لمعلمات رياض الاطفال لتأهيل الكفاءات واستخدام المسرح التربوي كاداة لمساعدة الطفل على اكتشاف مواهبه وامكاناته التعبيرية والذهنية والجسدية واعاد برنامج « افتح ياسمسم» للواجهة بعروض مسرحية تربوية تخاطب الاطفال في مرحلتي رياض الاطفال والابتدائية بالشراكة مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك، كما عمل على ابرام اتفاقيات تعاون وشراكات مع الجهات ذات الصلة فساهمت مساهمة فعالة في تطوير العمل بالقطاع كاتفاقية التعاون في المجال التربوي بين الوزارة ومبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي من خلالها تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين ومذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للبيئة لنشر التوعية البيئية.

ولان المعلم هو صانع الاجيال واساس الحضارات، اوجد مقصيد مشروع جائزة التميز والابداع الشبابي في مجال التعليم/ المعلم المميز بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وحرصاً على قدسية التعليم ونقائه رفع مذكرة لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل «لجنة عليا مشتركة للامتحانات» بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات والتي تم اعتمادها من قبل الوزير لتطبق فعلياً مع بدء الفصل الدراسي الحالي.

ونظراً لاهتمامه الشديد في حفظ حقوق الطلاب واعطاء كل ذي حق حقه استعان بوزارة الدفاع لنقل اختبارات الثانوية العامة بسيارات الجيش خلال جائحة كورونا للعام الدراسي 2020/2021 من الكنترول المركزي الى المناطق التعليمية كافة وهو مايعد اجراء استثنائيا يتم للمرة الاولى.

وحتى تجد مجال عمل مريح ومنتج لابد ان تنظر لاحتياجات ومتطلبات جميع افراده لذلك سعى الوكيل السابق نحو اقرار كادر خاص بوظائف الخدمات التربوية المساندة وبالفعل تم اصدار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2019/16 بشأن وظائف ومكافآت الكويتيين العاملين في وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والانشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات.

إلى ذلك، عزز المقصيد، دور الحركة الكشفية بتشكيل الفريق التطوعي الكشفي لوزارة التربية من التوجيه العام للتربية الكشفية الذي قدم الخدمات التطوعية بالتنسيق مع وزارت الدولة المختلفة في ارض المعارض والجمعيات التعاونية وفندق كراون بلازا واماكن اخرى خلال جائحة كورونا.

ومن ضمن قائمة الانجازات الطويلة اطلق الوكيل مقصيد مشروع «الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي» وهو تنظيم وطني رياضي تربوي عام 2018 ترعاه الهيئة العامة للرياضة يخدم المجال الرياضي من مرحلة رياض الاطفال حتى المرحلة الجامعية ويسعى للنهوض بالرياضة في دولة الكويت، ترأسه مقصيد منذ انشائه كما تم في عهده تفعيل برنامج مع «الطلبة» التلفزيوني والاذاعي وهو برنامج تنافسي يقام على كأس حضرة صاحب السمو الامير، يقدم المسابقات في جميع المجالات العلمية والثقافية ومواهب الابداع.

