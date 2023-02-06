المدارس استقبلت الطلبة للفصل الثاني

وطن النهار

حددت وزارة التربية، موعد الاختبار الالكتروني لجميع المرشحين بالمراحل التعليمية، حيث أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، قرارا يقضي بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني في المراحل التعليمية المختلفة ( رياض الأطفال – الابتدائي – المتوسط – الثانوي)، وذلك لوظائف ( مدير مدرسة – مدير مساعد – رئيس قسم – مشرفة فنية – موجه فني).

وأوضح السلطان في قراره، أن ذلك في جميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص في الفترة من 12 من فبراير 2023 وحتى 7 من مارس 2023م، في مركز التدريب بالجابرية، على أن يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع.

وأشار إلى أن بدء الاختبار في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشرة والربع، وفي الفترة المسائية من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والربع مساء، مؤكدا على ضرورة التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين، وإحضار البطاقة المدنية، ويمنع منعًا باتًا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار.

ولفت إلى أن تقديم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع الوزارة في حقل الخدمات الالكترونية الخاصة بموظفي التربية بحد أقصى 3 أيام من تاريخ الاختبار، مبينا أنه سيصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الالكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الاشرافية التعليمية.

وأكد على المناطق التعليمية إبلاغ من يعنيهم الامر بموعد الاختبار، لافتا إلى أنه في حال الغياب عن حضور الاختبار الاول يتم تسليم التقرير الطبي لادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار، موضحا أنه لن يتم الاستلام بعد المدة المحددة.

