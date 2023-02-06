«الأبحاث» تطلق «من الابتكار إلى التطبيق التجاري» غداً

وطن النهار

ينظم معهد الكويت للابحاث العلمية، غدا الثلاثاء ملتقى «من الابتكار إلى التطبيق التجاري»، تحت رعاية القائم بأعمال مدير عام المعهد د. مانع السديراوي، وقالت مدير إدارة الدعم العلمي والتقني بقطاع العلوم والتكنولوجيا د. فاتن الجبشة، إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على منظومة الابتكار بشكل عام في مجالات عدة وتأثير تلك المنظومة على دعم الاقتصاد العالمي.

واشارت إلى أنه سيتحدث في الملتقى عدد من المختصين في الاقتصاد والصناعة والطاقة والتعليم والذكاء الاصطناعي والافتراضي والتكنولوجيات الذكية المتقدمة، كما يشمل أيضاً دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الابداع والتطور التكنولوجي. وأفادت بأن الملتقى سيتضمن مشاركة نخبة من الباحثين من المعهد وكذلك جهات خارجية مثل قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، ومؤسسة الابتكار الإداري والتكنولوجيا بقسم الأنظمة الدولية، وبنك الكويت الصناعي. من جانبها، أشارت مدير إدارة العمليات التجارية بقطاع التسويق والعمليات التجارية بالمعهد م. إيمان العوضي، إلى أهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في منظومة الإبداع والابتكار، إذ يستعرض الملتقى أحدث براءات الاختراع التي حصل عليها المعهد خلال السنة المالية 2022-2023.

وأوضحت أن دور قطاع العمليات التجارية في المعهد مؤثر في توثيق الصلة مع قطاعات الصناعة في الكويت وفي المنطقة وتسهيل آلية نقل التكنولوجيا لتطوير الاقتصاد المستدام.

