أذرع الحكومة الاقتصادية.. شراء القروض مستحيل

مال وأعمال

حسمت مصادر مطلعة لـ«النهار»، خلاصة مشاورات الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بشراء القروض، بالرفض، حيث انتهت الى ان الرضوخ لهكذا مطلب سيعمق مشكلات الموازنات المقبلة، ويرفع مستويات العجز ويضرب ما تبقى من سيولة الاحتياطي العام.

واوضحت انه لا توافق نيابيا حكوميا حول عدة أمور وقوانين، وعلى رأسها «الدين العام»، و«السحب من الاجيال»، خاصة وأن هناك نواباً لا يثقون بمدى الالتزام بصرف الاموال فيما حددت له.

واشارت المصادر الى أن الاقتراض الحكومي سيظل متوقفاً حتى حين، رغم الموافقة على خفض سقف الاقتراض من 20 مليار دينار الى 10 مليارات فقط. وتحدثت عن فترة ترقب يعيشها الجميع، انتظاراً لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي على إثرها سيتحدد مدى التعاون مع المجلس حال استمراره.

ونوهت الى أن التقارب الحكومي – النيابي، ضروري للغاية لتحريك الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحاق بركب الدول المتطورة.

ولفتت المصادر الى أن الجهات الحكومية المختصة تحاول ضغط المصروفات، خاصة وأن ميزانية 2023/2024 تعاني من تخمة مصروفات لم يسبق لها مثيل بوصولها الى 26.2 مليار دينار، وتوقع مشروع الموازنة انخفاض المصروفات الرأسمالية بنحو 15.2% عن السنة المالية السابقة.

