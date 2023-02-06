بدر الملا : لا استثناءات في تطبيق التكويت بالنفط

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، عن أن نسبة الكويتيين العاملين في وزارة النفط 100 في المئة، فيما أوضح أن نسبة الكويتيين على سلم الدرجات في مؤسسة البترول الكويتية بلغت 99.9% ونسبة الكويتيين في الهيئة العامة للبيئة 98%.

وبيّن الملا في وثيقة برلمانية حصلت «النهار» على نسخة منها أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بانهاء خدمات 72 موظفا غير كويتي من شاغلي عقود عمل الموظف غير الكويتي بمرتب مقطوع وعقود عمل خاصة منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017. وبلغ عدد الوافدين الذين أنهيت خدماتهم في الهيئة العامة للبيئة 20 موظفاً. وأكد الملا أنه لا استثناءات في تطبيق قرار تكويت الوظائف في وزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للبيئة.

وأشار الملا إلى أنه تم تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2017.

وتحرص الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات على تطبيق قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بشأن تكويت الوظائف العامة بهدف معالجة البطالة بين المواطنين وتقليص أعداد العمالة الوافدة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القرار وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في معالجة التركيبة السكانية.

