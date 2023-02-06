18 مليار دولار لطلاء طائرات العالم

مال وأعمال

تعد الطائرات التجارية مكلفة بشكل عام في التصنيع والتشغيل والصيانة والطيران، ‏ولكن لا يفكر الكثيرون في الكلفة التي يتم دفعها في طلاء الطائرة الواحدة.‏

وذكرت شركة ‏Dean Baldwin Painting‏ المتخصصة في طلاء الطائرات منذ ‏نحو 57 عامًا، ويقع مقرها في ولاية جورجيا الأميركية، أنها تمتلك وتدير خمسة ‏منشآت تابعة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.‏

ومن بيت عملاء هذه الشركة ‏United‏ و‏Delta‏ و‏JetBlue‏ وعدد من كبرى ‏شركات تشغيل الطائرات التجارية على مستوى العالم.‏

وبحسب الشركة، يتراوح متوسط كلفة طلاء الطائرة الواحدة ما بين 175 ألف ‏دولار و 200 ألف دولار.‏ وتقول باربرا بالدوين ماكنولتي، الرئيسة التنفيذية للشركة: «السلامة والامتثال ‏والبيئة والقوى العاملة والتدريب - ليس الأمر بالسهولة التي يعتقدها معظم الناس». «أعتقد أنه يجب الأخذ في الاعتبار كلفة الحصول على منشأة مع كل هذه ‏التراخيص وكل هذه المعايير، كما أن الأمر قد يستغرق وقتاً أيضًا للحصول على ‏فريق جيد لتقديم الجودة التي تتوقعها منك شركات الطيران».‏

وتحدد وكالة الطيران الفدرالية معايير السلامة لطلاء الطائرات، وطوال عملية ‏الطلاء بأكملها، يتم فحص الطائرة باستمرار للتأكد من تلبية هذه المعايير من البداية ‏إلى النهاية، ويشرف على العملية عدة مهندسين وعمال وفنيين ومفتشين.‏

وتتم عملية الطلاء عادة على أربع إلى خمس طبقات، وتكون الطبقة الواحدة بسمك ‏جزء من الملليمتر.‏

كما أن هذه الطبقات تحتوي على مواد كيميائية مضادة للصدأ والتآكل، بالإضافة ‏إلى طبقات وسيطة وطبقة خارجية نهائية، والتي عادة ما تكون بيضاء. ‏

وتفضل شركات الطيران طلاء طائراتها باللون الأبيض لأنه يعكس ضوء الشمس ‏مما يقلل الحرارة وكذلك يقلل من أضرار أي أشعة على جسم الطائرة.‏

هذا، وبلغ حجم صناعة طلاء الطائرات التجارية العالمية حوالي 18.5 مليار دولار ‏في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2027.‏

