18 مليار دولار لطلاء طائرات العالم

تعد الطائرات التجارية مكلفة بشكل عام في التصنيع والتشغيل والصيانة والطيران، ولكن لا يفكر الكثيرون في الكلفة التي يتم دفعها في طلاء الطائرة الواحدة.
وذكرت شركة Dean Baldwin Painting المتخصصة في طلاء الطائرات منذ نحو 57 عامًا، ويقع مقرها في ولاية جورجيا الأميركية، أنها تمتلك وتدير خمسة منشآت تابعة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومن بيت عملاء هذه الشركة United وDelta وJetBlue وعدد من كبرى شركات تشغيل الطائرات التجارية على مستوى العالم.
وبحسب الشركة، يتراوح متوسط كلفة طلاء الطائرة الواحدة ما بين 175 ألف دولار و 200 ألف دولار. وتقول باربرا بالدوين ماكنولتي، الرئيسة التنفيذية للشركة: «السلامة والامتثال والبيئة والقوى العاملة والتدريب - ليس الأمر بالسهولة التي يعتقدها معظم الناس». «أعتقد أنه يجب الأخذ في الاعتبار كلفة الحصول على منشأة مع كل هذه التراخيص وكل هذه المعايير، كما أن الأمر قد يستغرق وقتاً أيضًا للحصول على فريق جيد لتقديم الجودة التي تتوقعها منك شركات الطيران».
وتحدد وكالة الطيران الفدرالية معايير السلامة لطلاء الطائرات، وطوال عملية الطلاء بأكملها، يتم فحص الطائرة باستمرار للتأكد من تلبية هذه المعايير من البداية إلى النهاية، ويشرف على العملية عدة مهندسين وعمال وفنيين ومفتشين.
وتتم عملية الطلاء عادة على أربع إلى خمس طبقات، وتكون الطبقة الواحدة بسمك جزء من الملليمتر.
كما أن هذه الطبقات تحتوي على مواد كيميائية مضادة للصدأ والتآكل، بالإضافة إلى طبقات وسيطة وطبقة خارجية نهائية، والتي عادة ما تكون بيضاء.
وتفضل شركات الطيران طلاء طائراتها باللون الأبيض لأنه يعكس ضوء الشمس مما يقلل الحرارة وكذلك يقلل من أضرار أي أشعة على جسم الطائرة.
هذا، وبلغ حجم صناعة طلاء الطائرات التجارية العالمية حوالي 18.5 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2027.