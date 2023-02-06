41 مليون دينار مكاسب البورصة في بداية الأسبوع

مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تعاملات اولى جلسات الاسبوع بدعم نمو 8 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا وقد حققت القيمة السوقية ارتفاعا بـ 41 مليون دينار بعدما اقفلت القيمة السوقية على 46.989 مليار دينار في جلسة الامس مقابل 46.948 مليار دينار في جلسة الخميس.

ويرى محللون أن السوق مازال يشهد ايجابيات عديدة في ارتفاع شهية المستثمرين مع ارتفاع النفط حيث مازالت أسعاره تتحرك فوق 80 دولارا للبرميل الواحد. وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد مما ساهم في توقعات أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 5.575 مليارات دينار.

صعد مؤشر السوق العام 0.09%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 بـ0.50%، والرئيس بنسبة 0.42% فيما استقر مؤشر السوق الأول، عند مستوى إغلاق الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول 27.64 مليون دينار، وزعت على 128.49 مليون سهم، بتنفيذ 5.99 آلاف صفقة.

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 2.96%، بينما انخفض 5 قطاعات يتقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ 1.25%.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «التقدم» القائمة الخضراء بـ 15.79%، فيما جاء «بيت الطاقة» على رأس التراجعات بـ 9.47%.

وتصدر سهم «مشاريع» المرتفع 1.71% نشاط التداول من حيث الكميات بحجم بلغ 17.86 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 5.25 ملايين دينار.

