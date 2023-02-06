loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

4 مليارات دولار سُرقت من العملات المشفرة في 2022


يعتبر العام الماضي هو أسوأ عام على الإطلاق للعملات المشفرة بسبب هجمات القراصنة والاختراقات، وفقًا لتحليلات Chainalysis الأخيرة.
وذكر التقرير أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا 3.8 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 مليارات دولار المسجلة في عام 2021.
وشهد أكتوبر أكبر عدد من هجمات القرصنة على العملات المشفرة في شهر واحد بسرقة 775.7 مليون دولار في 32 هجومًا منفصلًا.
الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السرقة
تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية - والمعروفة باسم بروتوكولات Defi - حوالي 82%، أو 3.1 مليارات دولار، من إجمالي قرصنة العملات المشفرة في عام 2022، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن غالبية العملات الرقمية سُرقت من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين نقل العملة المشفرة بين مجموعات مختلفة من بلوك تشين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة