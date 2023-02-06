4 مليارات دولار سُرقت من العملات المشفرة في 2022

مال وأعمال

يعتبر العام الماضي هو أسوأ عام على الإطلاق للعملات المشفرة بسبب هجمات القراصنة والاختراقات، وفقًا لتحليلات Chainalysis الأخيرة.

وذكر التقرير أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا 3.8 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 مليارات دولار المسجلة في عام 2021.

وشهد أكتوبر أكبر عدد من هجمات القرصنة على العملات المشفرة في شهر واحد بسرقة 775.7 مليون دولار في 32 هجومًا منفصلًا.

الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السرقة

تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية - والمعروفة باسم بروتوكولات Defi - حوالي 82%، أو 3.1 مليارات دولار، من إجمالي قرصنة العملات المشفرة في عام 2022، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن غالبية العملات الرقمية سُرقت من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين نقل العملة المشفرة بين مجموعات مختلفة من بلوك تشين.

