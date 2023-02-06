loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

منتجات مصرفية متميزة


أطلق البنك الأهلي الكويتي بطاقة فيزا إنفينيت بريفليج الائتمانية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما قدم مميزات وخدمات جديدة لعرض تحويل الراتب وذلك كخطوة أخرى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية كان عام 2022 استثنائياً أيضاً مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة الاستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي مع طيران الإمارات سكاي واردز، وبرنامج الولاء الحائز على الجوائز الخاصة بطيران الإمارات سكاي واردز وفلاي دبي، وبطاقات الائتمان التي تحمل علامة تجارية مشتركة بين البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة