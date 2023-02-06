منتجات مصرفية متميزة

مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي الكويتي بطاقة فيزا إنفينيت بريفليج الائتمانية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما قدم مميزات وخدمات جديدة لعرض تحويل الراتب وذلك كخطوة أخرى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية كان عام 2022 استثنائياً أيضاً مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة الاستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي مع طيران الإمارات سكاي واردز، وبرنامج الولاء الحائز على الجوائز الخاصة بطيران الإمارات سكاي واردز وفلاي دبي، وبطاقات الائتمان التي تحمل علامة تجارية مشتركة بين البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات.

