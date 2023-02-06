«زين» تُشارك الشعب أفراحه في مهرجان «فبراير الكويت»

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أعلنت «زين» عن رعايتها الرسمية لمهرجان فبراير الكويت 2023 الذي تُنظّمه شركة روتانا على مدار شهر فبراير الحالي بمُشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعالم العربي في مسرح «الأرينا كويت» بمول 360 احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وتفخر زين بدعمها الاستراتيجي لهذا المهرجان الوطني مُنذ نشأته انطلاقاً من التزامها بالتواجد الرئيسي والفعّال في مُختلف الفعاليات والأنشطة التي تُصاحب المُناسبات الوطنية لدولة الكويت في شهري فبراير ومارس من كل عام، خاصةً أن الجمهور الكويتي ينتظر هذا الحدث الوطني الضخم كُل عام كونه يستقطب كوكبة من نجوم الغناء الكويتي والخليجي والعربي.

وتحرص زين على مُشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية من خلال دعمها للعديد من البرامج والفعاليات التي تعكس حُب الكويتيين لوطنهم في هذه المناسبة الغالية من كل عام، خاصةً أن هذا العام يُصادف الذكريين الـ 62 لليوم الوطني والـ 32 للتحرير.

واستضاف مهرجان فبراير الكويت 2023 العديد من الحفلات التي تقام على مدار شهر فبراير الحالي، وذلك ابتداءً مع حفل الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري يوم الجمعة الماضي 3 فبراير، وحفل فنان العرب محمد عبده أول من أمس (السبت) 4 فبراير.

كما يستضيف المهرجان حفل الفنان مطرف المطرف والفنانة أنغام يوم الخميس 9 فبراير، وحفل الفنان ماجد المهندس والفنانة نانسي عجرم يوم الجمعة 10 فبراير، وحفل الفنان أصيل أبو بكر والفنانة نوال الكويتية يوم الخميس 16 فبراير، وحفل الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أليسا يوم الجمعة 17 فبراير.

وتُرسّخ هذه المشاركة جهود زين الحثيثة في تحقيق المُشاركة الفاعلة بالمجتمع، حيث تعمل جاهدةً لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية.

وأكدت زين حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة المقبلة، وتأتي رعايتها الرسمية لهذا المهرجان الوطني من منطلق إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته.

