قلق في أسواق النفط مع تطبيق سقف الخام الروسي

مال وأعمال

يتزايد القلق في أسواق الطاقة من اضطراب الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز الروسي.

وطبق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا امس سقفا سعريا على مشتقات روسيا النفطية.

وتحدد السقف السعري على أساس 100 دولار للبرميل من المشتقات النفطية ذات العلاوة السعرية مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمشتقات النفطية الأقل جودة والذي يتم تداولها بخصم مثل زيت الوقود والنفتا، ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا السقف في مارس المقبل.

من جانبه، قال رئيس أبحاث السلع في غولدمان ساكس، جيف كوري، إن السيناريو الأرجح هو فقدان نحو 600 ألف برميل يوميا من الإمدادات بسبب الصعوبة في إعادة توجيه المشتقات.

وأضاف كوري، أن إعادة توجيه الخام تعد أمرا سهلا نسبيا، عبر جلب ناقلة من سوق خردة من مكان ما في العالم، وتأتي لها ببوليصة تأمين صينية، وتملأها ثم تتجه إلى مكان ما مثل الهند، حيث يتم تكرير المشتقات وبعد ذلك تنقل إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

وتابع: «لكنك غير قادر على فعل ذلك مع المشتقات لأنها منتجات نهائية. بالتالي فالنقل غير متوفر. وسيكون الأمر في بالغ الصعوية لاعادة توجيه المشتقات كما شهدنا في الخام. لذا نتوقع أن ينتج عن ذلك انخفاض بـ 600 ألف برميل يوميا في الإمدادات».

