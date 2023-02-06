معيط: أهمية تعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المحاسبة العربية

مال وأعمال

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية على نحو يساعد في تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له أن ذلك جاء في كلمة للوزير معيط خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات» والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة.

وأشار الوزير معيط إلى ضرورة رفع مستوى دقة الرقابة الداخلية ومراقبة الحسابات في إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول وتعزيز حوكمة النشاط المالي والاقتصادي بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي المصري والعربي.

وأوضح أن منظومة المحاسبة والمراجعة تعد في مقدمة المجالات التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية انطلاقا من دورها المتعاظم في ضبط الأداء المالي.

ونوه في هذا الصدد بأن هناك تضافرا لجهود مختلف الجهات الحكومية المصرية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة لتتوافق مع المستجدات الدولية على نحو يراعي الظروف والمتغيرات الاقتصادية.

من جهته، دعا رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب حاتم القواسمي في كلمته له إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير كل الامكانات لتطوير عمل مراجعي المحاسبات وضمان حريتهم واستقلاليتهم.

وأشار القواسمي إلى التحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والحرب الروسية - الأوكرانية وما يحدث من نقص في الموارد ومستلزمات تقارير الاستدامة منبها إلى أن التطور التكنولوجي العالمي يلقي بظلاله على مهنتي المحاسبة والمراجعة مما يتطلب النهوض بالتدريب وزيادة الوعي بالتحديات ومواكبة المتغيرات الراهنة.

