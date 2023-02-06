القطان: منزل العمر يتطلب استشارياً هندسياً ومقاولاً محترفاً

مال وأعمال

قدم مدير المشاريع الإنشائية في الكويت م. عبدالله القطان عدداً من النصائح للمواطنين المقبلين على بناء بيت العمر خلال السنوات القادمة في كيفية اختيار المكتب الاستشاري الهندسي المصمم للمنزل وأخذ الموافقات من البلدية، وكيفية اختيار المقاول المنفذ حتى الوصول لمرحلة التسليم النهائي. وقال القطان في بيان صحافي، إن هناك خطوات لابد أن يتبعها المواطن لبناء بيته بأقل الاسعار وفي مقدمتها تحديد الميزانية لبناء بيت العمر ابتداءاً من مرحلة الهيكل الخرساني الأسود الى مرحلة التشطيب ومن ثم السكن. وذكر ان الخطوة الثانية هي التصميم حسب احتياجات الأسرة لتحديد عدد الأدوار وتخصيص كل دور في المشروع ليخدم احتياجات المالك واسرته في المقام الأول وليس الضيوف. وأضاف : «يلجأ الكثير من الملاك الى تحديد مساحات كبيرة للضيوف كصالة الاستقبال والديوانية وغرفة للضيوف ومن ثم مساحات أصغر كصالة معيشة ومطبخ وغرفة الطعام لهم كملاك المنزل، وبعد ان يسكن المالك بيته يكتشف ان المساحات المخصصة للضيوف تبقى مهجورة لسنوات وهذا يعني أن المالك دفع مبالغ لبناء مساحات في بيته دون ان يحقق استفادة كاملة منها، فمن باب أولى تحديد الجزء الأكبر من مساحات المنزل لما يخدم الساكنين وتحديد مساحات أصغر للضيوف، وكذلك من الأفضل وضع خطة وتأسيس البيت بأن يكون قابلاً للتوسعة مستقبلاً (طابق ثالث) ليتناسب مع زيادة أعداد أفراد الاسرة مع عدم تنفيذ الطابق الثالث عند تنفيذ المنزل وتأجيل تنفيذه عند الحاجة للتوسعه بعد 10 او 15 سنة مستقبلا. وشدد القطان على ضرورة اختيار مكتب هندسي مناسب له سابقة أعمال جيدة، ويقدم تصميماً معمارياً متميزاً يسهم في تقليل التكلفة المالية الإنشائية والتكلفة المالية التشغيلية للمبنى، وضرورة كتابة جميع شروط ومواصفات تنفيذ المنزل في عقد التنفيذ ومراجعة العقد مع جهة مختصة كالمكتب الاستشاري المصمم أو مهندس استشاري متخصص في عقود المقاولات. وذكر أن اختيار مقاول منفذ، شريطة أن يكون شركة ذات سمعة معروفة بالصدق والأمانة مع ضرورة التأكد من خبرات الشركة السابقة في تنفيذ المشاريع الإنشائية والحرص على استدراج عدد من العروض المالية من أكثر من شركة مقاولات لتحديد تكلفة المبنى مع الأخذ في الاعتبار أن أقل الأسعار ليس بالضرورة أفضلها، مشدداً على ضرورة تحديد نظام الدفعات وفقاً للأعمال المنفذة وتحديد دفعة ختامية عند الاستلام النهائي للمنزل. وحذر القطان من أن الكثير من الشركات والمقاولين يقومون بتقديم أسعار متدنية للعميل لتنفيذ منزله، لكي يوقع العقد غير مدرك بانه وقع في الفخ، وعند بدء عمليات البناء يقوم المقاول بطلب مبالغ اضافية بحجج واهية مثل ارتفاع تكلفة واجهات المنزل والتي تتطلب شغل أكثر مما هو متوقع او ارتفاع أجور الايدي العاملة عما كانت عليه قبل توقيع العقد. وقال إن من وسائل الاحتيال تتمثل في أن المقاول يطالب بترتيب الدفعات المالية الكبيرة في البداية، وعند استلام أكثر من نصف المبلغ المتفق عليه، يبدأ في تأخير عمليات التنفيذ، ويستعين بعمالة رخيصة غير مؤهلة فضلا عن استخدام مواد غير مناسبة لعمليات الإنشاء كالأخشاب المتهالكة والطابوق التالف. وذكر أن العديد من شركات المقاولات تقوم ببيع العقود من الباطن لأفراد غير متخصصين في عمليات البناء والتشييد وبعد ذلك تظهر الأخطاء في بناء المنزل بسبب إهمال الشركة وتركهم للمقاول يعمل بدون لا حسيب ولا رقيب. ونصح القطان بضرورة مراجعة المكتب الاستشاري الهندسي أو مهندس ذو خبره عند كل خطوة في عملية البناء وذلك لتفادي حدوث أي أخطاء أثناء التنفيذ والتأكد من التزام المقاول المخططات الهندسية، والتأكيد على أن يتضمن العقد مع المقاول فترة صيانة يكون خلالها المقاول مسؤولا عن كفالة وإصلاح أي عيوب تظهر أثناء فترة تشغيل المبنى.

