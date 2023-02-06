«Nomo» أطلق «التمويل العقاري» المتوافق مع الشريعة الإسلامية

مال وأعمال

أعلن Nomo Bank البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن إطلاق منتج التمويل العقاري والذي سيتيح لجميع عملائه في منطقة الشرق الأوسط امتلاك عقار في المملكة المتحدة في خطوة تُعد نقلة هامة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات.

وقال عبدالله التويجري عضو مجلس إدارة بنك لندن و الشرق الأوسط تعليقاً على ذلك: «إن هذه الخطوة تأتي كإضافة جديدة لتطوير مجموعة حلول الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يٌقدمها Nomo Bank بما يتماشى مع متطلبات عملائه وتزويدهم بأحدث الخدمات التقنية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات اعلى لمستويات الحماية والأمان». وأوضح التويجري ان منتج التمويل العقاري المُتاح حالياً من بنك Nomo يُعد فرصة استثمارية مميزة لعملائنا المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لتحقيق احلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.

وأضاف أن المنتج المتوافق بالكامل مع احكام الشريعة الإسلامية يعد نقلة نوعية نجحنا من خلالها في تحدي الصعوبات بين الكيفية في الجمع بين مبادىء الشريعة في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي لاحداث فرق واضح في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يشهد قفزة تجازت قيمته 1.7 تريليون دولار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أندرو بول: «من المعروف ان هناك قاعدة عملاء مميزة وكبيرة من عملاء الشرق الأوسط ممن يتطلعون إلى امتلاك عقار في الممكلة المتحدة وهنا يأتي دورنا في بنك Nomo محاولين الوصول لهم وتوفير هذه الخدمة من خلال تقنية وآلية سريعة تتيح لهم الحصول على تمويل عقاري ومن ثم إجراء عملية شراء سهلة وسريعة». وأضاف في بنك Nomo نسعى دائماً ان نكون الأقرب إلى عملائنا لجعل الخدمات المصرفية الدولية والاستثمارات والتمويل العقاري في متناولهم للوصول بسهولة معهم إلى تجربة مصرفية ذات مستوى عالمي مدعوم بتقنيات سهلة ومتاحة وقائمة على الابتكار والابداع.

التمويل العقاري عبر تطبيق Nomo

من جانبه، أوضح التويجري انه لم يعُد صعباً الحصول على تمويل عقاري، مع Nomo يُمكن للراغب في شراء عقار في المملكة المتحدة فتح حساب مصرفي في المملكة المتحدة من خلال Nomo ومن خلال مجموعة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق. وحول العملاء المستفيدين من هذا المنتج، نوه التويجري ان عملاء Nomo في الشرق الأوسط من الكويت والإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاستفادة الآن من المنتج وقريباً يكون متاحاً لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى مؤكداً ان هذه الخطوة تؤكد تعزيز استراتيجية البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية مع منح العملاء القدرة على إدارة مدخراتهم بسهولة ويسر. وأشار إلى ان بنك Nomo منذ انطلاقته يشهد نمواً متواصلاً سواء من حيث عدد العملاء او من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالاً كبيراً.

