«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة في «تمويل الميزانين»

مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لفرصة استثمارية لتمويل الميزانين لعقار طبي يقع في هيوستن - تكساس في الولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن استراتيجية «أرزان ثروات» التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

تتركز هذه الصفقة على تمويل الميزانين لعقار طبي متميز من الدرجة الأولى يقع في هيوستن - تكساس في الولايات المتحدة الأميركية. تم بناء العقار في عام 1978 وتم تجديده بالكامل في عام 2022، وهو عبارة عن مستشفى بمساحة 167,445 قدماً مربعة ومؤجرة بالكامل لشركتين رائدتين في قطاع الرعاية الصحية لمدة إيجار متبقية تبلغ 12.7 سنة. والجدير بالذكر أن فترة التمويل هي أربع سنوات مع إمكانية التمديد مرتين لمدة سنة واحدة. وتوفر هذه الصفقة توزيعات ربع سنوية للمستثمرين وعوائد جذابة مدروسة المخاطر خلال

مدة القرض.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة ودراسة العناية الواجبة للعقارات المرهونة، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة الاستثمار. علق مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «تملك أرزان ثروات رؤية واضحة عندما يتعلق الأمر بتعزيز قدراتنا في تحديد مصادر الصفقات من أجل توفير فرص لعملائنا بديناميكية مناسبة للمخاطر والمكافآت، ونرى فرصة كبيرة لتنمية حجم صفقات تمويل الميزانين الخاصة بنا في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية. إن إحدى ميزات صفقات تمويل الميزانين الخاص بنا والتي تصبح أكثر أهمية في الأوقات التضخمية هي هيكلة إطفاء القروض المتضمنة في صفقاتنا، والذي يمكّن عملاءنا من استرداد رؤوس أموالهم الأولية بسرعة أكبر وإعادة توظيفها بشكل أكثر فعالية في فرص استثمارية جديدة. ستبقى أرزان ثروات ملتزمة مساعدة عملائها على تنويع محافظهم الأجنبية بطريقة ذكية ودقيقة من خلال تقديم خدمات استشارية عالية الجودة لهم. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة أرزان ثروات في حماية ثروة عملائها وتوفير الأمان والدخل المنتظم مع زيادة التنوع في الأسواق القائمة في جميع أنحاء العالم».

