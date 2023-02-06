الغرفة بحثت تعزيز تعاون القطاع الخاص مع روسيا

مال وأعمال

استقبل فهد الجوعان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ووفاء أحمد القطامي عضو مجلس إدارة الغرفة امس فلاديمير بلاتونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو، وقد حضر اللقاء المستشار حيدر حمزاتوف نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا لدى الكويت ورباح ن الرباح – مدير عام الغرفة.

رحب الجوعان بالضيف معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين، وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

بدوره أعرب بلاتونوف عن سعادته بزيارة الغرفة، وتطرق إلى كيفية إقامة الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وفتح آفاق اقتصادية جديدة، منوهاً إلى أهم القطاعات الحيوية في روسيا كالأمن الغذائي، معالجة المياه، النقل العام، التحول الرقمي وكذلك البنية التحتية.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس غرفة موسكو شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حسن الاستقبال والحفاوة التي تلقاها خلال هذا اللقاء.

