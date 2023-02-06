«التجاري» كشف عن الفائزين في سحوبات «النجمة»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب امس الأحد في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي :

أولاً: سحب حساب النجمة الشهري – جائزة ,000/- 20 دينار من نصيب الفائز: ارخيص فلفوص.

ثانياً: سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000/- دينار من نصيب الفائز: حمد عبدالله الهاجري.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5,000/- دينار، وشهرية بقيمة 20,000/- دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500,000/- دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

