هونغ كونغ ستوزع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لإنعاش السياحة

مال وأعمال

أعلن الرئيس التنفيذي لمدينة هونغ كونغ، الساحلية، جون لي أنه من المقرر توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لجلب الزوار المطلوبين بشدة في إطار حملة دعاية عالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأعلن جون لي خلال إيجاز صحافي عن هذه الهدية في معرض إطلاق حملة هالو هونغ كونغ وقال «إنها تعد على الأرجح أكبر ترحيب على الإطلاق في العالم». وألقى لي الضوء على إقامة عدد من الفعاليات المقبلة بما في ذلك ماراثون، وذلك في كلمات ألقاها بالإنجليزية والماندرين والكانتونية. وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلًا عن مصدر لم تسمه، بأنه سوف يتم توزيع أغلب التذاكر الجوية المجانية من جانب شركات طيران تشمل «كاثي باسيفيك ايروايز» وشركتها منخفضة التكلفة «إتش كيه إكسبريس».