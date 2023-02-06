«أجيال» اختتم حملته الترويجية

مال وأعمال

اختتمت شركة أجيال العقارية الترفيهية حملتها الترويجية لمجمع «أجيال» التجاري لنهاية العام، بتتويج ثلاثة رابحين في سحب أقامته الشركة يوم الاثنين الماضي، والتي كانت قد أهلت كل مرتادي المجمع عند شرائهم من أي محلاته بقيمة 5 دنانير وذلك منذ 1 نوفمبر 2022.

ولقد كانت الجائزة الأولى والكبرى من نصيب حور يوسف ابراهيم البلوشي العنود وهي سيارة جيلي أميقجراند موديل 2023، بينما فازت حصة سلطان عباس العتيبي بالجائزة الثانية وهي 1000 دينار مقدمة من مجمع أجيال الترفيهي، أما الجائزة الثالثة فاز بها شبيب خالد المطيري وهي عبارة عن تلفزيون سامسونغ 85 بوصة.

وبعد أن توجه بالتهنئة للرابحين الثلاثة بالسحب وتسليم الجوائز القيّمة لهم، قال مدير إدارة العقار والتأجير في شركة أجيال العقارية الترفيهية السيد محمد الرقم: «جاءت حملة مجمع أجيال لنهاية 2022، في خطوة نحو تعزيز تجربة زيارة المجمع من خلال ابتكار وتقديم حملات ترويجية مشوقة لمكافأة زبائن محلاتهم المميّزين، كما يؤكد مجمع أجيال لمجتمعه بأن العام 2023 سيشهد المزيد من الحملات التسويقية الجديدة، بعروض استثنائية ومتميّزة.»

