«الوطني» يوفر خصماً لعملائه على المنتجات الصديقة للبيئة

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير العروض الفريدة والمتميزة لعملائه بالتزامن مع التزامه بتعزيز ودعم كل المبادرات المتعلقة بترسيخ مفاهيم الاستدامة. وفي هذا الإطار، يوفر البنك خصم بنسبة 2% لعملائه بالإضافة إلى 10% نقاط KWT من الوطني على مشتريات المنتجات الصديقة للبيئة لدى «يوريكا»، وذلك باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأجهزة والأدوات الصديقة للبيئة عند التسوق من المتاجر لدى «يوريكا»، باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.

وبهذه المناسبة قال نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: «يحرص الوطني على دمج مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل أنشطة وأعمال البنك ويشمل ذلك المنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها لعملائه ومن بينها العروض والمكافآت الحصرية التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وأكد النصف الدور الرائد الذي تقوم به مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في ذلك الصدد، وما تطلقه من مبادرات كان أبرزها العمل على تحويل للفروع إلى صديقة للبيئة.

وأضاف النصف: «نسعى باستمرار إلى الحفاظ على مكانتنا الرائدة بين المؤسسات المصرفية في الالتزام بمسؤولياتنا تجاه المجتمع حيث نضع تعزيز الاستدامة ركيزة أساسية في صميم استراتيجيتنا وكافة ما نقدمه من منتجات وخدمات».

واختتم النصف حديثه قائلاً: «نلتزم في الوطني مساندة الأجندة الاستراتيجية للحكومة، لاسيما في مساعيها نحو تحقيق الحياد الكربوني لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060».

وتجمع بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها، إضافة إلى ما تمنحه من نمط حياة فريد لحامليها بفضل ما تقدمه من مزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

ويلعب الوطني دورا رياديا وبارزا في المساهمة الفاعلة في الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، حيث أعلن مؤخرا عن تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

وكان الوطني قد بدأ منذ وقت طويل تحولًا نحو دعم مبادرات مكافحة تغير المناخ وتبني الاستدامة في جميع عملياته باتخاذ العديد من المبادرات الهادفة لخفض الطاقة بما في ذلك الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقنيات إيقاف التشغيل التلقائي، والتوفير التلقائي للتدفئة والتبريد، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة من نوع LED إلى جانب القيام بحملة سنوية لترشيد الطاقة والمياه.

