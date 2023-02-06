الأموال الساخنة تهرب من الأسواق الناشئة

مال وأعمال

في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، حذر تقرير حديث، من أن استمرار السياسة الانكماشية في السوق الأميركي، سوف تهدد بشكل مباشر الأموال الساخنة وتدفعها إلى الهروب من الأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وأشار البنك المركزي إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول وهي الفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع «المركزي المصري» خلال التقرير الدوري الخاص بميزان المدفوعات، هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليارات دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليارات دولار.

